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Diyarbakır'da kaçak yapılara geçit yok

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesinde yer alan Yeniköy Asri Mezarlığında kaçak yapılan yapıları yıkarak, mezarlık alanını temizledi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, il genelinde yürüttüğü çalışmalarla kaçak yapılara izin vermiyor. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ve Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri ile yaptığı ortak çalışma ile Bağlar ilçesinde yer alan Yeniköy Asri Mezarlığında mezarlık yapımı için kurulan kaçak yapıları kaldırarak işgale son verdi. Sabah erken saatlerde başlayan yıkım çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi ve Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alanın güvenliğini sağladı. Mezarlık alanına bırakılan prefabrik yapılar işgalciler tarafından boşaltılırken, zabıta ekipleri, konteynerleri çekici yardımıyla alandan çıkarttı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, kent genelinde imara aykırı kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyeceği belirtildi. Tespit edilen kaçak yapılara anında müdahale ederek işgale son verildiğinin vurgulandığı açıklamada ayrıca vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları ‘ALO 153' telefon hattına bildirilmeleri istendi.

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