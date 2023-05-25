İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da kadın cinayeti: Eşinin boğazını kesen zanlı kayıplara karıştı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bir kadın, eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir kadın, eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.


Olay, Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi Arif Biçen 2. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Vezire Ertürk ve kocası Deniz Ertürk arasından tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Deniz Ertürk, 3 çocuk annesi 32 yaşındaki eşini boğazından bıçaklayarak evden kaçtı.


Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.


Çifttin çocukları okulda olurken, akraba olan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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