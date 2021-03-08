Diyarbakır'da kadın doğum hastanesi çalışanlarına ziyaret

Başkan Aküzüm ve beraberindeki heyetle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette kadın çalışanların sıkıntılarını dinleyerek çeşitli bilgi alışverişinde bulunarak, Sağlık Kuruluşlarını ziyaret etmeye devam etti.

Kadınlar sadece Dünya Kadınlar Gününde değil hayatımızın her gününde önem arz ettiğini dile getiren Başkan Aküzüm, daha sonra Sağlık ve Aile Politikalar bünyesinde bulunan kuruluşları ziyaret ederek kadın üyelerin sorunlarını dinledi.