Diyarbakır'da kadın kooperatifleri ürünleri sergisine yoğun ilgi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamına yönelik çalışmalar kapsamında kadınlara ekonomik kazanç için destek vermeye devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çermik, Çüngüş, Hani, Lice, Kulp, Kayapınar, Çınar, Eğil kadın kooperatiflerini bir araya getiren sergi düzenledi. Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezinde düzenlenen sergide kooperatiflerde faaliyet yürüten kadınların tekstil, el sanatları ve doğal gıda ürünleri satışa çıkarıldı. Serginin açılışını Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Esat Yeşil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker gerçekleştirdi.

Açılışa katılanlar standları tek tek gezerek ürünleri inceledi, kadınlardan alışveriş yaptı. İki gün boyunca ziyaretçilere açılan sergi vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, dün akşam son buldu.