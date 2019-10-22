Diyarbakır'da kadınlar ile çocuklar, kapkaç ve şiddete karşı Krav Maga öğreniyor

Diyarbakır'da kadınlar ile çocuklar, şiddet, taciz ve kapkaç olaylarına karşı Ortadoğu savunma sporu olan Krav Maga eğitimi alıyor.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde kadınlar ve çocuklar, burada bulunan özel bir spor merkezinde Ortadoğu savunma sporu olan Krav Maga eğitimi alarak kendilerini daha güçlü hissediyor.

“Kadınlarımızın mutlaka Krav Maga dersini almalarını bekliyorum”

Spor salonu işletmecisi Mehmet Sönmez, uzun yıllardan beri gençleri takip ettiğini ve gençlerin bu sporda başarılı olduğunu söyledi. Sönmez, “Son zamanlarda özellikle Diyarbakır ve bölgemizdeki kadınlarımız şiddet altındaydı. Kadınlarımız, kızlarımız kendini savunmaz haldeydiler. Kendini savunamaz durumda, evde ürkek ve savunmasız bir şekilde dışarı çıkamıyorlardı. Ben de böyle bir çalışmayı gördüm. Öğrencilerimizin çalışmasını sürekli destekliyorum. Desteklemek için de yanlarında bulunmaktayım ve 7'den 77'ye tüm yaş grubundaki özellikle kızlarımız, kadınlarımız, annelerimiz ve bacılarımız buraya gelip eğitim alması için katılmasını bekliyorum. Çünkü kapkaç olayı var, evlendiği zaman şiddete maruz kalan insanlarımız var. Televizyonlarda görüyoruz. Bunlara karşın kendilerini savunmak için ve özgüven kazanmaları açısından kadınlarımızın mutlaka Krav Maga dersini almalarını bekliyorum” dedi.

“7'den 77'ye tüm bireyleri bu programa davet ediyoruz”

Yakın savunma eğitimi olan Krav Maga öğrettiklerini belirten Türkiye Savunma Sporları Federasyonu Güneydoğu Bölge Başkanı Mücahit Yılmaz ise, “Krav Maga riskli meslek gruplarında yer alan tüm görevlilerin kullandığı bir taktiktir ve özel birimler tarafından kullanılmaktadır. Krav Maga programında birçok dövüş sanatının taktiği ve tekniği bulunmaktadır. Daha önce emniyet güçlerimize yönelik çalışmalarımız oldu. Burada devlet kurumlarımızın bazılarına farkındalık semineri ve yakın savunma eğitimi verdik. Bunun yanı sıra sivil halka yönelik, özellikle son zamanlarda şiddet olayları çok arttı. 7'den 77'ye tüm bireyleri bu programa davet ediyoruz. Kadınlar üzerinde şu anda belediye ile ortak bir çalışmaya imza atacağız kısmet olursa. Herkesin minimum 3 ila 6 ay eğitim alması gerekiyor. Herkesin spor salonumuza gelip kayıt yaptırmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

“Kendime olan özgüvenim arttı”

Krav Maga eğitimi alan Ayşe Tunç da, “Krav Maga'yı öğrendiğim günden bugüne kendime olan özgüvenim arttı. Benim gibi kadınlarımızın özgüveninin artması için tüm kadınlarımızı buraya gelip bu eğitimi almaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Amacının çocukları dövmek olmadığını aktaran 10 yaşındaki Tuana Erkan ise, “Benim amacım çocukları dövmek değil, kendimi savunmaktır. Mesela, birisi bana karıştığında ben kendimi savunurum. 7 yaşımdan beri bu eğitimi almaya geliyorum ve çok da seviyorum. Biri bana saldırdığında kendimi savunurum. Onu etkisiz hale getirmeye çalışırım. Ben kendime güvenirsem başarırım. Bütün çocuklar gelsinler kendilerine güvensinler ve korumak için bu eğitimi alsınlar” dedi.