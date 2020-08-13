Diyarbakır'da kadınlara yönelik meslek kursları açıldı

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, açtığı kursta eğitim gören 48 kadın, eğitim süresi boyunca günlük 30 Türk Lirası ücret almaya hak kazanacak.

Engelli ve genç bireylere yönelik açtığı kurslarla birçok kişinin istihdama katılmasına ön ayak olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR işbirliğinde kadınlara yönelik 4 farklı branşta kurs açtı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı öncülüğünde saça geçici ve kalıcı şekiller verme teknikleri uygulayıcısı, özel gün ve nikah şekeri hazırlayıcısı, temel makyaj elemanı ile bebek odası hazırlama elemanı kurslarında eğitimler başladı. Ağustos'ta başlayan ve Ekim ayında sona erecek olan kurslardan 16-45 yaş arası 48 kadın faydalanıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kursların eğitimleri özel gün ve nikah şekeri hazırlayıcısı Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Bizim Mekan'da, saça geçici ve kalıcı şekiller verme teknikleri uygulayıcısı Koşuyolu Parkı Hanımlar Lokali ve Spor Merkezi'nde, temel makyaj elemanı Yeniköy Kadın Yaşam Merkezi'nde, bebek odası hazırlama elemanı Ben u Sen Kadın Yaşam Merkezi'nde gerçekleşiyor. Kursların eğitimleri alanında uzman olan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 4 personeli tarafından veriliyor.

Kadınlar meslek öğrenirken ekonomik kazanç da sağlayacak

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, açtığı kursta eğitim gören 48 kadın, eğitim süresi boyunca günlük 30 TL ücret almaya hak kazanacak. Eğitim dönemi boyunca kursiyerlerin Genel Sağlık Sigortaları da (GSS) Büyükşehir Belediyesi, tarafından yatırılacak. Kurs sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadınlara, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika dağıtılacak.