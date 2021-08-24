Diyarbakır'da kafe çalışanları ve müşteriler aşı oldu

Diyarbakır'da aşı çalışmaları tüm hızıyla sürerken, il sağlık müdürlüğüne bağlı sağlık ekipleri, gittikleri kafe ve restoranlarda bulunan çalışanları ve müşterileri ikna edip aşı yaptı.

Kırmızı kategoriden turuncuya dönerek aşılanma oranına ilginin arttığı Diyarbakır'da birçok noktaya aşı standı kurulurken, oluşturulan aşı ikna ekipleri de kafelerde vatandaşları aşı yaptı. Kentte bulunan birçok iş yerini ve kafeleri dolaşan sağlık ekipleri, gittikleri kafelerde müşterileri ve çalışanları ile kafe işletmecilerini ikna ederek aşı olmalarını sağladı. Sağlık çalışanları tarafından aşı olan vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.