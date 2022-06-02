Diyarbakır'da kahve festivali

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası destekleri ile anlaşma sağlanan firmalarla 28-29-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Mezopotamya Coffee Festival ve Fuarı'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

DTSO Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, anlaşma sağlanan firma başkanları katıldı. Tanıtım toplantısında, Diyarbakır'da ilk kez gerçekleştirecek festivalin ayrıntıları ve kahveye dair detaylar aktarılırken, ödüllü baristaların elinden kahve tadımları gerçekleştirdi. Mezopotamya Coffee Festival ve Fuarı, 28-29-30 Ekim tarihlerinde Diyarbakır Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kaya, “Türkiye'nin büyük illerinde yapılan kahve festivalinin Diyarbakır'da yapılacak olmasından dolayı çok mutluyuz, bugün kentimiz adına önemli bir adım atıyoruz. Mezopotamya'da yaşamın başladığı, yerleşik hayata geçildiği bir yerde elbette kahveyi bunun dışında tutamayız” dedi.