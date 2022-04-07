Diyarbakır'da kahvehaneye silahlı saldırıda yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 5 Mayıs'ta kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'ndaki bir kahvehaneye 5 Mayıs günü düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı. Saldırıda ağır yaralanarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mervan Yalçın hayatını kaybetti. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin şüphelilerin yakalanması için çalışmaları devam ediyor.