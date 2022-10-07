Diyarbakır'da kaldırım işgallerine denetim

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ve Sur Belediyesi ekipleriyle gerçekleştirdiği denetimlerde seyyar satıcılar ve bazı işyerlerinin ticari mallarını yaya kullanım alanında sergileyerek kamu alanı olan kaldırımları tamamen işgal ettiklerini tespit etti.

Zabıta ekipleri, söz konusu işgallerin belediye mevzuatına aykırı olduğunu belirterek esnafın kaldırımları boşaltmasını istedi. Uyarıları dikkate almayan seyyar satıcı ve iş yeri sahipleri hakkında cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerle birlikte kent genelinde daha düzenli ve yaşanılabilir bir kent için denetimlerine devam edeceği belirtildi.