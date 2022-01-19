Diyarbakır'da kaldırımlarda kar temizleme çalışması

Kar yağışının ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cadde ve bulvarlarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları kaldırımları temizliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, gün boyu yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için ihtiyaç duyulan merkez ilçelerin kaldırımlarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Karla mücadele çalışmalarında personellere kaldırım üzerinde kullanılmak üzere mini kar küreme araçları da eşlik ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent genelinde ve kırsalda karla mücadele çalışmalarına devam edeceği bildirildi.