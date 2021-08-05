Diyarbakır'da kalp hastalarına sıcaklık uyarısı

Dr. Mesut Aydın, sıcak havalarda kalp sağlığının korunması için önemli uyarılarda bulundu.

Sıcak havalarda kalp hastaları için oldukça riskli olduğunu belirten Doç. Dr. Aydın, “Aşırı sıcak hava, yüksek tansiyon, kalp yetersizliği, kalp damarlarında tıkanıklık ya da geçirilmiş by-pass öyküsü olan kişilerde mevcut sorunları arttırabilen bir özelliğe sahiptir. Hava sıcaklarının artmasıyla birlikte kalp hastalıkları riski de yükselmekte ve yaz aylarında kalp krizi vakalarıyla daha fazla karşılaşmaktayız. Vücudumuz sıcağa karşı terleme ile tepki verir. Bu durumda sıvı ve elektrolit denilen tuz ve mineral kaybı oluşur. Damarlardaki sıvı hacminin azalması, kanın akışkanlığının ve böbreklerden geçen kan miktarının düşmesine yol açar. Yeterli sıvı alınmadığında böbrek fonksiyonlarında bozulma meydana gelir. Bu durumu dengelemek için böbrek ve böbrek üstü bezlerinden salgılanan maddeler damarların büzüşmesine ve ani tansiyon yükselmelerine, kalp yetersizliği bulgularının ortaya çıkmasına neden olur” dedi.

Uyarıları sıraladı

Alınacak bazı önlemlerle kalp hastalığı taşıyan kişilerin bu sıcak günleri daha rahat geçireceğini vurgulayan Doç. Dr. Aydın, “Sağlıklı kişilerin dahi belli önlemler dahilinde yaşaması gereken bu sıcak günlerde kalp hastalığı olan kişilerin daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Öncelikle göğüs ağrısı, nefes darlığı, el ve ayak bileğinde şişlikler gibi belirtiler varsa mutlaka doktorunuza muayene olmalısınız. Bu durumlarda ilaçların dozunu yeniden ayarlamamız gerekebilir. Doktorunuzun bilgisi dışında ilaçlarımızı kesmeyelim, değiştirmeyelim. Açık renkli, rahat ve bol kıyafetler giymeye özen gösterelim, öğlen saatlerinde mecburi olmadığı sürece dışarı çıkmayalım, serin ve gölge yerlerde kalalım, ağır ve yağlı yemekler yerine sebzeli ve hafif yemekleri tercih edelim ve günde 2-2,5 litre su içmeye özen gösterelim” diye konuştu.