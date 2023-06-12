Diyarbakır'da kamulaştırılan iki yapının yıkımı yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesinde imar planına göre yolda kalan iki yapıyı kamulaştırdıktan sonra yıkımını gerçekleştirdi.
İmar Daire Başkanlığı, çarpık kentleşmeye karşı yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Mir Celadet Bulvarı'nda imar planına göre yolda kalan yapıları kamulaştırdı.
Zabıta ekiplerince alınan güvenlik önlemlerinin ardından yıkım işlemi gerçekleştirildi. Çıkan molozlar kamyonlarla hafriyat döküm sahasına taşındı.
Dokuzçeltik Mahallesi'nde yer alan Mir Celadet Bulvarı'nda devam eden kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasıyla Elazığ Bulvarı'nı Silvan Yolu'na bağlayacak yolun açılacağı belirtildi.