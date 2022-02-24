İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kamyonet ile taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın 1 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kamyonet ile taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Çınar ilçesinde sabah saatlerinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra kentteki devlet hastanesine sevk etti. Kazayla ilgili inceleme başlattıldı.

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