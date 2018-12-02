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Diyarbakır'da kan ve kök hücre bağışı etkinliği düzenlendi

Ahbap Platformu ve Haluk Levent’in çağrısıyla, Diyarbakır’da kan ve kök hücre bağışı etkinliği düzenlendi.

Ahbap Platformu ve Haluk Levent'in çağrısıyla, Diyarbakır'da kan ve kök hücre bağışı etkinliği düzenlendi.


Diyarbakır'da Ahbap Platformu ve Haluk Levent'in çağrısıyla, Ultraslan ve Çarşı taraftarlarıyla birlikte kan ve kök hücre bağışı etkinliği düzenlendi. Bir alışveriş merkezinin önünde düzenlenene etkinlikte Ahbap ve taraftar grupları, yoldan geçen vatandaşlara etkinliği anlatarak, kan ve kök hücre bağışına çağırdı. Etkinlik yoğun ilgi gördü.

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