Diyarbakır'da kanser erken tanı konferansı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Sait Avar, kamu kurum müdürleri, doktorlar ve vatandaşlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Avar, kanseri erken evrede fark etmenin önemine vurgu yaptı. Avar, "Sağlık Bakanlığının özellikle kanseri erken evrede fark etmenin, teşhis etmenin çalışması yönünde yaptığı hizmetlerden bahsetmek istiyorum. Bütün Aile hekimlerimiz kanser erken teşhis merkezi mahiyetinde görev yapmaktalar. Aile hekimliği merkezlerimiz rahim ağzı kanseri konusunda ve kolon, rektal kanserleri konusunda ilgili testleri yapmaktalar. Bununla birlikte yakın bir zaman da hizmete açtığımız Bismil Devlet hastanesindeki mamografi cihazımız, Ergani Devlet Hastanesinde bu hafta içinde kuracağımız mamografi cihazımız, yine son 1 ay içerisinde kurduğumuz Kayapınar ve Bağlar ilçelerindeki mamografi cihazlarımızla özellikle aile hekimlerimizin de yönlendirmeleriyle beraber kadınlarımızı mamografi çekimine davet ediyoruz. Bütün bu işlemler ücretsiz olarak yapılmaktadır. Hala kanser, kalp ve damar hastalıklarından sonra ölüm sebepleri içerisinde büyük oranda yer tutmakta ve her yıl maalesef bu kanser hastalıklarına yeni hastalarımız katılmaktadır" dedi.

"Erken teşhis, erken tedavi"

Önemli olan konunun kanseri erken evrede saptamak, teşhisini koymak ve gerekli tedaviye en kısada zamanda başlamak olduğunu anlatan Avar, şöyle devam etti:

"Erken teşhis ve erken tedavi hem hayat kalitemizi artırmakta hem de kanserden etkilenme oranımızı, vücudumuzun başka kısımlarının da etkilenmesini azaltmakta, yaşam kalitemizi yükseltmekte ve uzun yaşam sürmemize sebep olmakta, bu çok önemli. Şu anda katılımcı bütün kadınlardan talebimiz şudur ki, bu konuştuklarımızı özellikle erken teşhis konusundaki hassasiyetimizi komşularına, yakın akrabalarına anlatsınlar. Ve onları Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne yönlendirsinler mamografi çekimi için. Yine rahim ağzı kanseri ve kolon rektal kanseri konusunda da aile hekiminize gittiğinizde mutlak suretle bu testleri isteyin.”

Konferans, soru cevapların ardından sona erdi.