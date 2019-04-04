Diyarbakır'da 'Kanserden korunma' konferansı düzenlendi

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimlik Sosyal Komitesi ve Diyarbakır Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla 'Kanserden korunma' konulu konferans düzenlendi.

Gaffar Okkan Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Kelle, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Atlı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Gülten Toprak, Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhemşiresi ve Sosyal Komite Başkanı Rahime Atlı, Gaffar Okan Anadolu Lisesi Müdürü Metin Çaçan, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Atlı, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak birçok alanda etkinlikler yaptıklarını, eğitim alanında yaptıkları çalışmaların Türkiye çapında ses getirdiğini ama sağlık alanında eksiklikleri olduğunu söyledi. Sağlık alanında kendilerine destek ve katkı sunan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimlik Sosyal Komite, Dicle Üniversitesi hocalarına ve öğrencilerine teşekkür eden Atlı, "Böyle etkinliklerin devam edecek. Önümüzdeki günlerde de Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimlik Sosyal Komitesi ile birlikte bunun gibi yaklaşık on adet etkinlik yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Daha sonra söz alan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Kelle ise kendilerinin doktorlar olarak sağlık hizmetini sadece hasta kişilere vermediklerini, toplumun her kesime sağlık hizmeti verdiklerini söyledi. Doç. Dr. Kelle, "Hastalıklara karşı toplumu bilinçlendirmek ve alınması gereken tedbirleri anlatmakta bir sağlık hizmetidir. Böyle sosyal etkinliklerin toplumu hastalıklara karşı alınacak önlemler hakkında epey yararlı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Kanser 2030 yılına kadar ölüm nedenleri arasında birinci sıraya yükselecek"

Konferansta Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Anabilim Dalı doktor öğretim üyesi Zuhat Urakçı kanser konulu sunum yaptı. Dr. Urakçı, kanserin, çağın önemli bir sağlık sorunu olup tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kalp-damar hastalıklarından sonra ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığını ifade etti. Kanserin, sıklığı hızla artarak 2030 yılına kadar ölüm nedenleri arasında birinci sıraya yükseleceğini savunan Dr. Urakçı sözlerine şöyle devam etti:

"Kansere yol açan sigara, alkol, obezite ve fiziksel in aktivite gibi değiştirilebilir risk faktörlerinin en önemli özelliği önlenebilir bir hastalık olmasıdır. Bu nedenle kanserden primer koruma amacı ile bu risk faktörleri ile mücadele konusunda bilgilendirme yapılması ve farkındalık oluşturması önem arz etmektedir erken tanı ve tedavi için geç kalınmaması gerekir. Bıçak değerse yayılır fikrine itibar etmeyin. Tanı için biyopsi gerekmekte olup halk arasında 'bıçak değerse yayılır' fikrine itibar edilmemelidir. Son yıllarda kullanmaya başladığımız hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapiler kanser tedavisinde umut vaat etmektedir."

Sunum, öğrencilerinden gelen sorulanların cevaplandırılması ve konferans sonunda emeğe geçenlere Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hediyeler verilmesiyle sona erdi.