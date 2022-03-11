İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da ‘Kar kaplanları' Mart ayında da sahada

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerindeki kar yağışının ardından yürüttüğü çalışmayla yolların açık kalmasını sağladı.


Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, yüksek yerlerde kar yağışının ardından harekete geçti. Kulp ilçesine bağlı Akdoruk, Akçesir mahalleleri ile Çüngüş Malkaya-Çataldut-Yaygınkonak grup yollarında kar yağışının etkili olması üzerine ekiplerin zamanında yaptığı müdahaleyle yolların kapanması engellendi.


Kar nedeniyle yoldan çıkan araçlar belediyeye ait iş makineleriyle kurtarıldı. Yolların ulaşıma kapanmaması için gece de mesailerine devam eden ekiplerin karla mücadele çalışması devam ettiği belirtildi.

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