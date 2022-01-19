Diyarbakır'da kar mücadelesi aralıksız sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri karın yağdığı ilk andan itibaren kent merkezinde karla yoğun bir şekilde mücadele veriyor. 24 saat esasına göre çalışan ekipler, trafik ve yaya güvenliği için gece yaşanacak buzlanmalara karşı kentteki tüm ana arterlerde yol açma ve tuzlama çalışması yapıyor. Ekipler, kırsal ve kent merkezinde 290 personel 7 kar küremeli tuz atma aracı, 2 kar küreme aracı, 21 greyder, 24 JCB, 9 loder, 2 kamyonet ve traktör olmak üzere toplam 66 araçla çalışıyor.

3 bin 750 kilometre yolda karla mücadele çalışması yürüten ekipler, Kulp'a bağlı Aygün ve Hevedan grup mahalle yollarını yeniden ulaşıma açtı. Ekipler kentte trafik akışının rutin olarak devam edebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.