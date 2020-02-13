Diyarbakır'da kar sürücülere zor anlar yaşattı

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düştüğü kentte araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yolda kalırken, vatandaşların da kayıp düştüğü görüldü.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgede kar yağışının akşam saat 18.00'e kadar Diyarbakır ile çevresinde kuvvetli olacağını ve metrekareye 30 santim kar düşmesi beklendiği belirtilerek, vatandaşları buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.