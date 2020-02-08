İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Diyarbakır’da bir süre etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır'da bir süre etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte uzun bir aradan sonra yağan kar, daha sonra yerini yağmura bıraktı.


Diyarbakır'da aniden bastıran kar yağışı, şehri bir anda beyaza bürüdü. Kentte uzun bir aradan sonra etkili olan kar, daha sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Kar ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının Diyarbakır ve ilçelerinde aralıklarla devam edeceği öğrenildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır'ın Kulp ve Lice ilçelerinde yoğun kar yağışının tahmin edildiğini, meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.