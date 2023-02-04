Diyarbakır'da kar yağışı ve buzlanma kaza getirdi: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lice ilçesi Tepe Mahallesi'nde karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç uçuruma devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şarampole yuvarlanan araçta bulunan 4 kişi ekiplerin çalışmasıyla çıkartıldı. Yaralılara ilk müdahaleler yapılırken, 1'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar şehirdeki hastanelere sevk edildi.