Diyarbakır'da karantinada olması gereken 2 kişi seyahat ederken yakalandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde karantinada olması gereken 2 kişi seyahat ederken, jandarma ve polis ekipleri tarafından kontrol noktasında yakalandı

Alınan bilgiye göre, hakkında karantina kararı bulunan bir şahıs Silvan'dan Diyarbakır'a giderken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın sorgulamasında karantinada olması gerektiği ortaya çıktı.

Başka bir kişi ise Diyarbakır'dan Silvan ilçesine gelirken yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde sorgulaması yapılan şahısın karantinada olması gerektiği belgelendi. Her iki şahsa cezai işlem uygulanırken, şahıslar Silvan Sağlık Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından Diyarbakır'daki yurtlara yerleştirildi.

Silvan İlçe Sağlık Müdürü Mahmut Utangaç, 2 kişinin karantina kararı olmasına rağmen evden çıkıp seyahat ettiğinin belirlendiğini söyledi. Utangaç, "2 kişi jandarma ve polis ekiplerimizin yapmış olduğu yol kontrolleri sırasında yakalanmış gerekli cezai işlem uygulanmış ve şahıslar Diyarbakır'daki yurtlara yerleştirilmiştir. Denetimlerimiz hem evde hem de kontrol noktalarında devam etmektedir. Vatandaşların mağdur olmamaları adına karantina süreçlerin evde tamamlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde cezai işlem ile birlikte şahıslar yurtlara yerleştirilecektir" dedi.