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Diyarbakır'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3’ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.


Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi 114. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3'ü çocuk 4 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihbarı üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne H.G. ve çocukları E.G., F.G., B.G.'yi hastaneye kaldırdı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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