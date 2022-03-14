İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da karda mahsur kalan 5 kişiyi AFAD kurtardı

Diyarbakır’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda aküsü biten otomobilde mahsur kalan 5 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda aküsü biten otomobilde mahsur kalan 5 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.


Diyarbakır Viranşehir yolu Leblebitaş mevkisinde aküsü biten araca ihbar üzerine ulaşan Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğüne bağlı ekipler, 1'i hamile 5 kişiyi araçtan alarak sağlıklı bir şekilde kurtardı.


AFAD ekipleri tarafından kurtarılan yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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