Diyarbakır'da karda mahsur kalanlara kumanya yardımı ulaştırıldı

Diyarbakır'da, kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılarak, AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından kumanya yardımı ulaştırıldı.

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok güzergahta vatandaşlar araçlarıyla mahsur kaldı. Belediye, AFAD ve Kızılay ekipleri, sürücülerin yardım ulaştırdı. Tipi nedeniyle Diyarbakır- Bingöl karayolunda onlarca araç mahsur kaldı. Donma tehlikesi geçiren bazı vatandaşlar, ekipler tarafından mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.