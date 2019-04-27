Diyarbakır'da 'Kardeşlik Hukuku' çalıştayı düzenlendi

Diyarbakır'da Risale-i Nur Enstitüsü tarafından 'Kardeşlik Hukuku' çalıştayı düzenlendi.

Bir otelde gerçekleşen çalıştaya Diyarbakır ve çevre illerden gelen akademisyenler, sivil toplum kuruluşu üyeleri Risale-i Nur Enstitüsü Sekreteri Ahmet Dursun, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer Ergün ve çok sayıda davetli katıldı. Programla ilgili konuşan Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer Ergün, böyle bir çalışmaya ev sahipliği yapmanın heyecanını arkadaşlarıyla birlikte yaşadığını ifade etti. Ergün,“Hukuk sisteminin kaynağını oluşturan hak ve özgürlüklerin üzerine oturduğu zeminin tanımlaması yapılırken, hukuk literatüründe insan onuru kavramı ön plana çıkarılmaktadır. İnsan onuru, kelime olarak şeref, haysiyet, izzeti nefis olarak ifade edilmekle birlikte, kavram olarak da, insanın diğer hayat sahiplerinden irade ve bağımsız karar alabilme ve bu durumdan dolayı saygıyı hak etmesi, bunların insana kattığı değer olarak ifade edilmektedir. Her insan onurludur ve her insan hak ve özgürlüklere doğuştan sahiptir. Bu hak ediş dolayısıyla ırklar, renkler, cinsiyetler bu haklara sahip olma açısından bir değer ifade etmez. Bu noktada ırkçılık insan onuruna yapılan en büyük saldırı olarak kabul edilmektedir. Bütün müminler kardeştir. Müslümanlar bizim din kardeşimizdir, insanlık alemiyle de Hz. Adem dolayısıyla kardeşiz. Bu manaları konuşmak ve tartışmak için bugün Diyarbakır'da bir araya geldik” dedi.

Çalıştayın, gün boyu devam edileceği kaydedildi.