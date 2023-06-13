Diyarbakır'da kardiyoloji alanında bir ilk yaşandı

Diyarbakır'da, 9-11 Haziran tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Kardiyoloji AD ve Kardiyovasküler Akademi Derneği'nin ortaklaşa organizasyonu ile Ulusal ve Uluslararası formatta toplantı gerçekleştirildi.

Son teknolojik gelişmeler ışığında geliştirilen tedavi yöntemlerinin masaya yatırıldığı toplantıya çok sayıda doktor katılım sağladı.

Toplantının gerçekleşmesinde büyük çaba sarf eden Kardiyoloji AD öğretim görevlisi Prof. Dr. Faruk Ertaş, 21. yüzyılda teknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak son yıllarda tıptaki ameliyat dışı pek çok tedavi yönteminde paradigma değişiminin yaşandığını belirtti.

40 ayrı ilden ve yaklaşık 300'e yakın kardiyoloji alanındaki bilim adamının toplantıya katıldığını dile getiren Ertaş, “Toplantımız, ülkemizin önde gelen operatörleri tarafından canlı yayınlarda kalbin ana damarı, çatal damarları ve uzun süreli tam tıkalı kalp damarları, şah damarları ve ayak damarlarının stentleme yöntemi ile açılması, kalp kapaklarının ameliyatsız yöntemle değiştirilmesi, kalp kapak darlıklarının balon yöntemi ile genişletilmesi, doğuştan kalp deliklerinin kapalı yöntem ile kapatılması gibi son teknolojik tedavilerle gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak vakalar büyük bir ilgiyle izleyen diğer meslektaşlarımızla tartışılarak, herkes tecrübelerini aktararak eğitici bir ortam oluşturuldu. Canlı vakalar dışında eğitici kurslar, ilginç olgular gibi oturumlar gerçekleştirildi” dedi.

Ulusal ve uluslararası formatta böylesi bir organizasyonun Diyarbakır'da gerçekleşmiş olmasından onur duyduğunu ifade eden Ertaş, “Hem şehrimizin hem de Üniversitemizin sağlık alanında kat ettiği olağanüstü mesafeyi gözler önüne sermektedir. Toplantıya katılan tüm bilim adamları buna şahitlik etmiş ve pozitif geri bildirimlerde bulunmuşlardır. Ayrıca uzun yıllardır üniversitemizin bünyesindeki kalp hastanesi orta doğunun en büyük kalp merkezi olarak biliniyor. Bu hastanemizin alt yapısı, teknik donanımı, uygulanabilir son teknolojik tedaviler ile böylesi bir organizasyona ev sahipliği yapması bu unvanını pekiştirmiş olup etkin ve yetkin bir merkez olduğunu kanıtlamıştır. Ülkemizin metropol dışı perifer şehirlerde bu tarz organizasyonların gerçekleşiyor olması son dönemlerdeki sağlık politikalarıyla doğrudan ilişkili olup bölgeler arası yatırım eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasının önemli örneklerinden biridir” diye konuştu.