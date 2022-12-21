Diyarbakır'da kargo aktarma merkezinde çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Diyarbakır'da güvenlik güçleri tarafından kargo aktarma merkezinde yapılan aramada çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan titiz çalışmalar neticesinde; Yenişehir ilçesi Dökmetaş Mahallesi'nde bulunan kargo aktarma merkezinde 32 adet akıllı cep telefonu, 13 adet kulaklık, 110 paket bandrolsüz sigara ve 34 adet elektronik sigara ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, oele geçirilen malzemelerin muhafaza altına alındığı, yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı ifadelerine yer verildi.