Diyarbakır'da karla mücadele çalışmaları başladı

Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kent genelinde kar yağışının başlamasının ardından trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için yol tuzlama çalışmaları yapıyor. Öğleden sonra başlayan kar yağışının ardından ekipler, kent merkezinde 60 personel, 7 kar küremeli tuz atma aracı, 2 kar küreme aracı, 5 greyder, 4 JCB, 2 kamyonet ve traktör olmak üzere toplam 21 araçla çalışıyor. 24 saat esasına göre çalışacak olan ekipler, trafik ve yaya güvenliği için gece yaşanacak buzlanmalara karşı kentteki tüm ana arterlerde tuzlama çalışması yapacak.

“Kimseyi sokakta bırakmayacağız”

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, “Kimseyi sokakta bırakmayacağız” şiarıyla soğuk hava dolayısıyla kimsesiz vatandaşların sokakta kalmaması için oluşturduğu zabıta ekipleri, hem devriye atarak hem de vatandaşların bildirmesi durumunda sokakta kalan kimsesizleri araçlarla alarak otellere yerleştirecek. Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler ise sokakta kalan hayvanların yiyecek sıkıntı çekmemesi için “Her Can Bize Emanet” şiarıyla beslenme noktalarına bu gece mama bırakacak.

Vali Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada vatandaşlara dikkatli olma uyarısında bulundu. Karaloğlu, “Kıymetli hemşehrilerim, aman dikkat. Diyarbakır'ımız genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek trafik kazası riskini en aza indirmek için lütfen dikkatli ve tedbirli olalım” ifadelerini kullandı.

Alo 153 7/24 vatandaşın hizmetinde

Vatandaşlar, meydana gelebilecek olumsuz durumları tüm ekipleriyle sahada olan Büyükşehir Belediyesinin Alo 153 hattına bildirebileceği belirtildi.