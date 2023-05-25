Diyarbakır'da kavşak ve refüjlerde peyzaj çalışmaları devam ediyor

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, yol ve kaldırım yapım imalatlarının tamamlandığı alanların daha estetik bir görünüme kavuşmasını sağlamak amacıyla Kayapınar ilçesi sınırlarında yer alan Diclekent Bulvarı'nı Sultan Sasa Bulvarı'na bağlayan caddede ağaç ve çimlendirme yaptı.

Çimlendirme ve ağaçlandırma işlemlerinden önce gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler, Diclekent caddesi ikinci etabına 210 çınar ağacı dikti, refüj ve kavşaklarına ise toplam 6 dönüm çim serdi.