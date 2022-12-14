İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da kayalıklarda mahsur kalan inek AFAD ekiplerince kurtarıldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan inek AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan inek AFAD ekiplerince kurtarıldı.



Olay, Silvan ilçesi kırsal Boyunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 90 metrelik sarp kayalıklar olan bölgenin 20. metresinde mahsur kalan ve uzun uğraşlar sonucu çıkarılmayan inek için hayvan sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Harekete geçen Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Doğada Arama Kurtarma (DAK) ekipleri bölgeye sevk edildi. İnek, halat yardımıyla 2 saatlik çalışma ile sarp kayalıklardan alınarak kurtarılıp sahibine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.