Diyarbakır'da kaybolan 9 yaşındaki çocuk su kanalında ölü bulundu

Diyarbakır'da önceki gün kaybolan 9 yaşındaki çocuk, su kanalında ölü olarak bulundu.

Olay, Yenişehir ilçesi Yolaltı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önceki gün akşam saatlerine kadar eve gelmeyen 9 yaşındaki ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Kerim Yoldaş'ın ailesi haber alamayınca güvenlik güçlerine haber verdi. Mahallelilerin de katılımıyla çocuğu arama çalışmaları devam ederken, mahallede bulunan su kanalı çevresinde oyun oynayan çocuklar, kanalda bir cesedin olduğunu fark etti. Çevredekiler kanala atlayarak cesedi kanal kenarına çıkartıp güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede cesedin 9 yaşındaki Kerim Yoldaş'a ait olduğu belirlendi. Küçük çocuğun cesedi, ambulansla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Çocuğun, çevresi tel örgüyle kapalı olan kanala ne şekilde girdiği henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.