Diyarbakır'da kayyumdan 2 milyonluk tasarruf

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak belediye şantiyesinde oluşturduğu Çöp Konteyner İmalat Atölyesi ile aylık 220 çöp konteyneri üretmeye başladı.

Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, göreve gelir gelmez belediyeye ait Makine İkmal Bakım Onarım Atölyesi alanında bulunan boş alanı atölyeye çevirmesi belediye bütçesinden yıllık 2 milyon tasarruf sağladı. İlçe belediyesi olarak sağladıkları tasarrufla ilçede daha kaliteli ve her yere ulaşabilen bir temizlik hizmeti sunduklarını belirten Kaymakam Beşikci, "Hem farklı ebatlarda çöp konteyneri üretiyor hem de mevcut çöp konteynerlerini farkındalık oluşturmak amacıyla boyayarak dış görünümlerini revize ediyoruz. Atölyemizde günlük ortalama 50 çöp kovası ile 400 ve 800 litre kapasite aralığında aylık 220 çöp konteyneri üretmeye başlamış bulunmaktayız. Ürettiğimiz bu çöp kova ve konteynerleri, Yenişehir Belediyesi'nin ihtiyacını karşıladıktan sonra Diyarbakır'daki diğer belediyelerimizin de ihtiyacını karşılıyoruz. Sağlamış olduğumuz bu önemli tasarrufla Yenişehir ilçemize daha kaliteli ve her yere ulaşabilen bir temizlik hizmeti sunmaktayız" dedi.