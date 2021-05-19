Diyarbakır'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobil ile transitin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Silvan ilçesi Yolarası Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşaktan dönüş alan transit ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ile minibüste bulunan 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.