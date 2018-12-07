Diyarbakır'da kazaya karışan araçlar refüje çıktı: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarında hafif ticari araç, kayganlaşan yolda freni tutmayınca kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı. Refüje çıkan iki araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 21 BV 517 plakalı hafif ticari araç, kayganlaşan yol nedeniyle freni tutmayınca kırmızı ışıkta duran 23 P 1717 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle refüje çıkan her iki araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, araçlar çağrılan çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.