Diyarbakır'da kent merkezi mevsimlik çiçeklerle süsleniyor

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kendi tesislerinde ürettiği farklı türlerdeki kışlık mevsimlik çiçeklerle son 15 günlük periyotta Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerine toplam 72 bin 645 kışlık mevsimlik çiçeği toprakla buluşturdu.

Ekipler, çalışmalarda Fırat Bulvarı'na 26 bin 540, Elazığ Bulvarı'na 11 bin 640, Keçi Burcu çevresine 5 bin 41, Şanlıurfa Yolu üzerindeki kavşaklara 3 bin 600, kentteki ibadethanelere (cami ve kilise) 6 bin, şehitliklere 4 bin 920, Yeni Hal çevresine 6 bin 864 ve Şeyh Sait Meydanı'na da 8 bin 40 farklı renklerde menekşe dikti.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, belirlediği program dahilinde mevsimlik çiçekleri refüj, kavşak ve parklarda toprakla buluşturmaya devam edecek.