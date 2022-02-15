Diyarbakır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinası yakalandı

Diyarbakır'da, 20 ayrı suçtan suç dosyası, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2019'dan itibaren araması olan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Sur İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar, aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, yapılan titiz çalışmalar sonucunda, hakkında 12'si “hırsızlık”, 3'ü “konut dokunulmazlığını ihlal etme”, 2'si “yağma”, 1'i “görevi yaptırmamak için direnme”, 1'i “mala zarar verme” ve 1'i “basit yaralama” suçlarından olmak üzere toplam 20 ayrı suç dosyası olan, 12 yıl, 53 ay, 71 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 2019 yılından itibaren aranan S.Y., Yenişehir ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmekte olduğu ifade edildi.