Diyarbak?r'da K?ran-11 Operasyonu ba?lat?ld?

Diyarbak?r'?n Lice il?esi b?lgesinde bin 260 g?venlik g?revlisinin kat?l?m? ile K?ran-11 Operasyonu ba?lat?ld?.

Lice il?esi b?lgesinde b?l?c? ter?r ?rg?t?n?n k?? ?slenmesine girmesini engellemek, b?lgede bar?nd??? de?erlendirilen ter?ristleri etkisiz hale getirmek, gen?leri hedef alan uyu?turucu tacirlerini yakalamak ve ter?r?n finans kaynaklar?n? yok etmek maksad?yla Diyarbak?r Jandarma B?lge Komutanl???nca K?ran-11 Diyarbak?r-Lice b?lgesi narko-ter?r operasyonu ba?lat?ld?. Operasyonda Diyarbak?r Jandarma B?lge Komutanl???nda g?revli, jandarma komando, jandarma ?zel harekat, polis ?zel harekat ve g?venlik korucu timlerinden olu?an bin 260 personel g?rev al?yor.

Bir y?lda 43 ton esrar 40 milyon k?k kenevir ele ge?irildi

?te yandan ter?r?n ve finans kaynaklar?n?n tamamen ortadan kald?r?lmas?na y?nelik y?r?t?len K?ran operasyonlar?n?n ba?ar? ile devam etti?i kaydedildi. 2019 y?l?nda yurt i?inde y?r?t?len narko-ter?r operasyonlar? kapsam?nda 23 ton toz esrar, 20 ton kubar esrar ve 40 milyon k?k kenevir bitkisinin ele ge?irildi?i ??renildi.