Diyarbakır'da kırsal mahalle yollarında çalışmalar devam ediyor

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için başlattığı çalışmalarda, kentin 17 ilçesindeki grup mahalle yolları ve bağlantılarında alt temel, stabilize, dolgu ve menfez çalışması yapıyor.

Vatandaşların seyahat güvenliklerini üst seviyeye taşımak için grup mahalle yollarının genişliğini de artıran ekipler, altyapısı tamamlanan yollarda sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler, Çınar İkizoluk Mahalle yolu 1. kat asfalt sathi kaplama çalışmalarında 3, Akçomak Mahalle yolu 1. Kat asfalt sathi kaplama çalışmalarında 1.1, Ekinveren Mahalle yolu 1. kat asfalt sathi kaplama çalışmalarında 4,2 kilometre sathi kaplama serdi. Silvan Usluca-Çatakköprü Mahalle yolu 1. kat asfalt sathi kaplama çalışmalarında 7.8, Demirkuyu Mahalle yolu 1. kat asfalt sathi kaplama çalışmalarında 5,6 kilometre yol yapıldı.

Bismil ilçesi Kılavuztepe Karapınar Mahalle yolu 1. kat asfalt çalışmalarında 10,5 kilometre, Kurudeğirmen Mahalle yolu 1. kat asfalt sathi kaplama çalışmaları 3,2 kilometre tamamlandı. Ergani Uzunağaç ve Sarıkaya Mahalle yolları 1. kat asfalt sathi kaplama çalışmalarında 16 kilomtre, Gülerce Mahalle yolu 1. kat asfalt sathi çalışmalarında 2 kilometre yapıldı.

Sur Dumrul Serçeler Mahalle yolu 1.kat asfalt sathi kaplama çalışmaları 9,2 kilometre Hazro Ülgen Mahalle ve Ziyaret yolu kilitli parke taşı çalışmaları ve Çermik merkez sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.