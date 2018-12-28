Diyarbakır'da Kış Spor Okulları devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 10 farklı dalda açtığı Kış Spor Okulları devam ediyor. Alanında uzman eğitmenlerin görev yaptığı, 7-18 yaş arası çocukların yararlandığı spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, kort tenisi, kick boks, tekvando, satranç, masa tenisi, jimnastik ve bisiklet branşlarının eğitimleri veriliyor.

Eğitimlerden 595 çocuk faydalanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait spor tesislerinde gerçekleşen eğitimlerde çocuklara, ücretsiz servis imkanı sunuluyor. Kış Spor Okullarında futbol kursundan 90, basketbol 194, voleybol 80, kort tenisi 70, kick boks-tekvando 63, satranç 15, masa tenisi 26, jimnastik 30 ve bisiklet kursundan 27 olmak üzere toplam 595 çocuk faydalanıyor. Sporcu adayları kurslarda verilen eğitimler sayesinde branşları kurallarıyla birlikte öğreniyor. Eğitimler sabah ve öğleden sonra olmak üzere hafta içi ile hafta sonu devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin açtığı Kış Spor Okulları Nisan'da tamamlanacak ve mayısın başında Yaz Spor Okullarının kurs kayıt işlemleri başlayacak.