Diyarbakır'da kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boşaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında içine 23 Nisan'ı da alan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da dün akşam saat 19.00 itibarıyla başlarken, kentte gündüz cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs uygulama ve tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması ve cuma gününe denk gelmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına 23 Nisan'ın dahil edilmesiyle birlikte tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da 82 saat uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 19.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama ile birlikte kentte bulunan en işlek cadde ve sokaklar boş kalırken, emniyet ekipleri kentin birçok bölgesinde kontrol noktaları kurarak uygulama yaptı. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı Diyarbakır'da denetimlerin kent genelinde aralıksız devam ettiği belirtildi.