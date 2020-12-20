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Diyarbakır'da kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da cuma akşam saat 21.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da cuma akşam saat 21.00'de başlayan 56 saatlik kısıtlama ikinci gününde de sürüyor. Sokak ve caddelerin boş olduğu kentte polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor.


Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde pazartesi saat 05.00'de sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması cuma akşamı 21.00'de başladı. 56 saat sürecek kısıtlamada cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterirken, kentte cadde ve sokakların boş olduğu görüldü. Kısıtlamanın 2'nci gününde de Diyarbakır'da sokaklar boş kalırken, gün boyu güvenlik güçleri uygulamaya devam edip, tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

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