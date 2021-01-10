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Diyarbakır'da kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim

Korona virüs tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Diyarbakır’da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Güvenlik güçleri kısıtlamalara uymayanlara ceza kesti.


Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi saat 05.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması önceki gece saat 21.00'da başladı. Önceki gece u başlayan kısıtlamanın ikinci gününde de Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Güvenlik güçleri araçlarda arama yaparken, sokakta bulunan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Polis ekipleri, kısıtlama kurallarını ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.


Öte yandan 56 saat sürecek kısıtlamada cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor.

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