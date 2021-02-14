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Diyarbakır'da kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da cuma akşamı saat 21.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da cuma akşamı saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklarda sessizlik hakimken, kent genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.


Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 15 Şubat Pazartesi saat 05.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması cuma akşam saat 21.00'da başladı. Kısıtlamanın başladığı saatten itibaren ikinci gününde de Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kalırken, güvenlik güçleri sabahın ilk ışıklarıyla denetimlere devam edip, tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.


56 saat sürecek kısıtlamada cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

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