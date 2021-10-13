İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da kız yurdu öğrencilerine afet eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi Kız Yurdu öğrencileri afet ve acil durum konusunda bilgilendirildi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi Kız Yurdu öğrencileri, '13 Ekim Dünya Afet Azaltma Günü' dolayısıyla Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Etkinlikte öğrencilere, acil durumlar, deprem, yangın, sel, heyelan afetlerinde yapılması gerekenler uygulamalarıyla aktarılarak arama, kurtarma köpeklerinin eğitimleri izletildi. Afet çantası hazırlama ve toplanma alanları hakkında bilgi verilen programda olası afet durumunda atılacak adımlar, hazırlık aşamaları animasyonlu sunum ile anlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.