Diyarbakır'da kızlar yol ortasında saç baş kavgaya tutuştu

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kız öğrencilerin de karıştığı olayda taraflar saç baş kavgaya tutuştu.

Olay, merkez Yenişehir ilesi Üç Kuyular TOKİ Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir nedenden aralarında kızların da olduğu öğrenciler tartışmanın ardından saç baş kavgaya tutuştu. Çevredekiler, olaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırmaya çalıştı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.