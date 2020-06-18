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Diyarbakır'da korkutan yangın, 30 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde bulunan bir apartmanın 6’ncı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Diyarbakır Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde bulunan bir apartmanın 6'ncı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. 30 kişinin dumandan etkilendiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.


Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1204'üncü sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 katlı apartmanın 6'ncı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangın kısa sürede binayı sardı. Apartman sakinlerinin mahsur kaldığı yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir yandan yangına müdahale edilirken, bir yandan da mahsur kalan çocuklar ve aileler kurtarıldı. Yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 30 kişi ambulanslardaki tedavi edildi.


Öte yandan bina sakinleri olay anını görüntüleyen gazetecilere saldırarak hakaret edip tehditler savurdu.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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