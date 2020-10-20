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Diyarbakır'da korkutan yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 3.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 3. kattaki bir evde iddiaya göre çocukların çakmakla oyunu sonucu yangın çıktı. Yangında 3 çocuk ile anneleri ve 1 itfaiye eri duman etkilendi. Alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1103 sokakta bulunan Umut Apartmanı 3'ncü katındaki 9 numaralı dairede çıktı. İddiaya göre, evde bulunan çocuklar oturdukları odada çakmakla oynarken bir anda yataklar alev aldı. Çıkan dumanları gören anneleri bir anda dumanın ortasında kalarak çevredeki vatandaşlar yardım istedi.


Çevredeki vatandaşların yardımıyla anne ve 3 çocuğu alevlerin arasından kurtarılırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.


Yangın sırasında duman etkilenen 3 çocuk ile anneleri ve itfaiye eri olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, 3 çocuk annesi G.G. kaldırıldığı özel bir hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Tedavi devam eden G.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Yangın anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, görgü tanıklarından Ali Temel, yangını gördüğünü ve eve girerek diğer vatandaşlarla birlikte kadını ve çocukları dışarıya çıkardıklarını anlattı.


Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

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