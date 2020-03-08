İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da korkutan yangın

Diyarbakır’da bir lokantanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Diyarbakır'da bir lokantanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Olay, Bağlar İiçesi Bağcılar Mahallesi Göletli Park karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir lokantanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Apartmanın çatısında kıvılcımların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.


Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Öte yandan aynı iş yerinde daha önce de baca temizliği yapılmadığı gerekçesiyle yangın çıktığı iddia edildi.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.